الإسكان: 1512 شقة بمشروع JANNA جاهزة للتسليم أول فبراير

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، والمهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة.









واستهل مسئولو الإسكان، الجولة بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها بقطاع التجمع الثالث بالمدينة، وتشمل محور طلعت حرب، وأعمال تطوير طريق العين السخنة القديم، وكذا أعمال تطوير الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية.



كما شملت جولة مسئولي الوزارة، متابعة الاعمال الأخيرة ببعض مواقع وحدات مشروع JANNA للإسكان الفاخر، حيث أكد المهندس أمين غنيم، جاهزية 1512 وحدة سكنية كاملة التشطيب، سيبدأ تسليمها اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1/02/2021.



وخلال الجولة أكد مسئولو الإسكان، ضرورة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات المختلفة، كما أبدوا بعض التعديلات بالطرق لكى تتناسب مع حجم السيارات التي تخدم المنطقة الصناعية، وضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بمشروع JANNA.



كما شدد مسئولو الوزارة، على التزام الشركات المنفذة بإنهاء كافة الملاحظات في أقرب وقت، وتسليم الوحدات بمشروع JANNA إلى حاجزيها متضمنة تنسيق الموقع والطرق مع العمل على فصل باقي العمارات التي لم يتم طرحها حتى الآن بسياج عازل.