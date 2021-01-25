تنضم للتأمين الصحي .. خروج مستشفى ابو خليفة من قائمة "العزل"





اكدت مصادر طبية بوزارة الصحة، انتهاء العمل بمستشفي ابو خليفة بمحافظة الاسماعيلية، كمستشفى عزل طبي، خلال الشهر الجاري، وحتي منتصف فبراير المقبل، وانضمامها الي المستشفيات الثلاث بمنظومة التامين الصحي الشامل الجديد، المقرر اطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة، وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





من جهته ، قال الدكتور احمد السبكي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال جولته التفقدية، بمحافظة الاسماعيلية، انه من المقرر انضمام ٢٠ وحدة ومركز طبي لمنظومة التامين الصحي الشامل بمحافظة الاسماعيلية، بالاضافة الي ٣ مستشفيات، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.





وتنضم مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية لمنظومة التامين الصحي الشامل، والتي تضم غرف الاستقبال والطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و 4 غرف عمليات، و 59 غرف داخلي، و 13 سرير رعاية.





وتشمل المنظومة الجديدة مجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء المحافظة، بما يشمله من تجهيزات طبية على أعلى مستوى بأحدث التقنيات العالمية، والذي يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و 103 غرف داخلي، و 63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و 13 غرفة عمليات.





وتشمل المستشفيات الثلاثه، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، والذي يضم 8 غرف داخلي، و 89 ماكينات غسيل كلوي، و 3 غرف عمليات، و 8 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات.





يشار الي تجهيز مستشفيات المنظومة الجديدة، بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وعلى أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية.





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