ممرض بعزل أبو خليفة يكشف التفاصيل بعد تطعيمه بلقاح كورونا

قال احمد زايد احمد الممرضين الحاصلين علي لقاح فيروس كورونا بمستشفي العزل بابو خليفة بمحافظة الاسماعيلية، انه سعيد بالحصول علي الجرعات الأولى من اللقاح الصيني.





وأضاف زايد في تصريحات خاصة، رغم مخاوفي من الحصول علي اللقاح الصيني ، حرصت علي المشاركة في بداية حملة تطعيم الاطقم الطبية، خاصة بعدما بحثت عن أهميته وتأكدت من فاعليته بنسبة لا تقل عن ٨٠٪؜.





واضاف: " لابد من مشاركتنا كاطقم طبية قائلا" احنا في شغلنا بنضحي بحياتنا وبكل شيي من اجل عملنا ".



