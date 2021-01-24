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محافظات

ممرض بعزل أبو خليفة يكشف التفاصيل بعد تطعيمه بلقاح كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 05:46 م
غرفة تلقي لقاح كورونا
غرفة تلقي لقاح كورونا
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انجي هيبة
قال احمد زايد احمد الممرضين الحاصلين علي لقاح فيروس كورونا بمستشفي العزل بابو خليفة بمحافظة الاسماعيلية، انه سعيد بالحصول علي الجرعات الأولى من اللقاح الصيني.

وأضاف زايد في تصريحات خاصة، رغم مخاوفي من الحصول علي اللقاح الصيني ، حرصت علي المشاركة في بداية حملة تطعيم الاطقم الطبية، خاصة بعدما بحثت عن أهميته وتأكدت من فاعليته بنسبة لا تقل عن ٨٠٪؜.

واضاف: " لابد من مشاركتنا كاطقم طبية قائلا" احنا في شغلنا بنضحي بحياتنا وبكل شيي من اجل عملنا ".

وأكد علي رضاه بنتائج اللقاح المستقبلية حتي لو ظهرت عليه اثار جانبية، خاصة وان طبيعة عمله تلتزم منه تقديم المزيد من  التضحيات
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