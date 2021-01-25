خالد بيومي يطالب الأهلي بعدم استبعاد وليد سليمان من قائمة مونديال الأندية

طالب خالد بيومي المحلل الرياضي في قنوات أبو ظبي الرياضية، الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بعدم استبعاد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم من قائمة الفريق بمونديال العالم للأندية.





ويشارك الأهلي في كأس العالم للاندية باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.





ويقام مونديال الأندية في دولة قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.





وكتب خالد بيومي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسالتي الي الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي بعدم التفكير في استبعاد نجم الفريق وليد سيلمان من القائمه المشاركة في كاس العالم للاندية".





وأضاف: "الحاوي.. يمثل عامل الخبرة الدولية الوحيد داخل كل عناصر الفريق ولذا يحتاجه الاهلي داخل وخارج الملعب أتمني".





وكان الأهلي أعلن عن غياب وليد سليمان عن كأس العالم للأندية، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري.





وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المقاولون العرب في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز.





وبدأ الأهلي تحضيراته لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري.





وانطلق مران الأهلي بفقرة بدنية، فيما كثف الجهاز الفني من تدريبات الكرة، وأجرى تقسيمة بطول الملعب، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني خلال مران الأهلي على منح تعليمات خاصة لبعض اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالشق الهجومي.





وشهد مران الأهلي اليوم انتظام كل من بدر بانون وأكرم توفيق لاعبي الفريق، بعد أن غابا عن المشاركة في لقاء المقاولون العرب في الجولة الماضية من بطولة الدوري.





وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز.





وأجرى الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع في ظل جائحة كورونا، الذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.





ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز حاليا برصيد 20 نقطة، بعد خوض 8 مباريات، حقق الفوز في 6 منها، فيما تعادل في مباراتين، ويعتبر صاحب أقوى هجوم في البطولة، حيث أحرز 19 هدفًا، بينما تلقت شباكه 4 أهداف.



