وزير القوى العاملة أمام النواب: تسوية 677 شكوى جماعية و70 % من الفردية

كشف محمد سعفان وزير القوي العاملة تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالي800 شكوى تلقتها الوزارة ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها.





وقال محمد سعفان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، إن الوزارة تلقت 44521شكوى فردية ، وتم تسوية 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا .





وأضاف أنه تم تسوية 141 طلب تفاوض جماعي بواقع 883 جلسة تفاوض، كما تم إبرام 456 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها مليون و25 ألفا و55عاملا، وتم إحالة 67 شكوي للوساطة، وتم إحالة 49 شكوي للتحكيم بواقع 572 جلسة تحكيم عمالي، وتم فض 358 حالة احتجاج عمالي علي مستوي محافظات الجمهورية.





في مجال التفتيش على أماكن العمل قال سعفان، إن الوزارة تقوم علي تنفيذ أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، جهاز يتمثل في وحدات تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة و مديرياتها، حيث ترتكز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول على توعية و ارشاد طرفي الانتاج الي كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال و أصحاب العمل و بما يتوافق و الاتفاقيات الدولية لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها.





وقال تعمل وزارة القوى العاملة علي بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز بشكل أساسي على إطار قانوني يضمن لمفتشي العمل هيكل تنظيمي متماسك، والتدريب والتطوير المستمر لقدرات وإمكانيات مفتشى العمل، فضلا عن توفير كافة التسهيلات العلمية والعملية لمفتشي العمل لضمان سلامة واستقلالية عملهم.