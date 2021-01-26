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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| "بورصة دبي" تطلق العقد اليومي الآجل للذهب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:01 ص
ذهب
ذهب
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قسم الاقتصاد
أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع اليوم العقد اليومي الآجل للذهب الذي يتيح تداول 12.5 كغ من السبائك الذهبية يوميا ويعتبر هذا العقد الأول من نوعه في المنطقة ويستند إلى محفظة دبي للذهب والسلع المتنامية من منتجات المعادن الثمينة وجاء إطلاق هذا العقد استجابة لزيادة الطلب في السوق وستتم تسويته من خلال شركة دبي لمقاصة السلع.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" إنه تم اعتماد العقد اليومي الآجل للذهب وفق معيار دبي لتسليم السلع وهو معيار الجودة المعتمدة على مستوى المنطقة في انتاج سبائك الذهب والفضة والمواصفات التقنية حيث يتمتع بمواصفات السبيكة الذهبية بوزن 400 أونصة تروي ولا تقل عن وزن 350 أونصة تروي. وتضم العلامات التجارية الأولية شركة الإمارات جولد ومصفاة الاتحاد للذهب المعتمدتين لدى مركز دبي للسلع المتعددة مع إمكانية إضافة علامات تجارية أخرى في المستقبل.

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ويشترط العقد تسليما إلزاميا فعليا للذهب لجميع العقود المفتوحة التي أبرمت في نهاية التداولات اليومية على أن يجري التسليم في خزائن معتمدة.

وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع إن إطلاق العقد اليومي الآجل للذهب جاء في وقت يرغب فيه المستثمرون بالتوجه لتداول للذهب بشكل أكبر وتجلى ذلك بشكل خاص في أعقاب استمرار انتشار الوباء حيث تحولت أنظار المستثمرين إلى الاستثمارات الآمنة خلال الفترة التي انتشر فيها الاضطراب الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وفي هذه الأجواء نعتقد أن هذا هو الوقت الأنسب لإطلاق هذا العقد وتقديم مجموعة أوسع من الحلول لتلبية احتياجات الأعمال لأعضائنا".
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