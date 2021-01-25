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أحمد موسى: السيسي أنقذ مصر في 30 يونيو من براثن الجماعة الإرهابية

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:37 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحداث عام 2011 مرت عليها 10 سنوات كاملة، موضحًا أن مصر بدأت عهدا جديدا في عام 2014 بعد 3 سنوات عصيبة. 

وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر كانت في طريقها للإفلاس بعد أزمات طاحنة تعرضت لها على يد جماعة إرهابية تسعى لإسقاط مصر.

وتابع أحمد موسى، أن الجماعة كانت تستهدف جهاز أمن الدولة حتى يتم تخزين أسلحة في شمال سيناء، منوها بأن الإخوان كانوا يخزون الأسلحة للخروج  في ثورة إسلامية والسيطرة على مصر كلها.

ونوه أحمد موسى، بأن التنظيم الإخواني كان يريد أن يحول مصر إلى جزء من التنظيم الدولي الإرهابي، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو منقذ مصر من براثن الإرهابية في ثورة  30 يوينو. 

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وذلك قبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس السيسي، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرط، حيث رافق الرئيس، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس وسط عزف للسلام الجمهوري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك بحفل عيد الشرطة ، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.

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