أحمد موسى: عاد الاستقرار الأمني والاقتصادي لمصر في عهد الرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تحارب الإرهاب بالمشروعات والإنجازات، موضحا أن مشروع تطوير القرى من أهم المشروعات ولا بد من إنجاحه .





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مشروع القري مقدم إلى المواطن البسيط ليشعر بالإنجازات التي تجري في البلد بشكل مباشر من خلال مشروعات تنموية في الريف المصري.





وأكد موسى، أن الرئيس السيسي أكد أن مشروع تطوير القرى يستفيد منها 55 مليون مواطن، مرددا: «الناس اللي كانت زعلانة انهم مش بيستفيدوا من المشروعات اللي بتتعمل اهو المشروعات وصلت لك الريف والصعيد والقرى والنجوع».





ولفت موسى، أنه في عهد الرئيس السيسي عاد الاستقرار الأمني والاقتصادي لمصر؛ على الرغم من معاناة العالم كله من انتشار فيروس كورونا.





وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وذلك قبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.





ووضع الرئيس السيسي، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرط، حيث رافق الرئيس، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس وسط عزف للسلام الجمهوري.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.





وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك بحفل عيد الشرطة ، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.