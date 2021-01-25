ثقافة الأقصر تناقش دور المكتبات في الوعي الثقافي

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور المكتبات في الوعي الثقافي" وأوضح د. أبوالحسن عبد الموجود، أنه تعتبر المكتبة جزء أصيل من حياة البشر وتزيدنا بالمعلومات والمعرفة وصقل خبراتنا وهي ليست مكان لتجميع المعارف والكتب، إنما هي مكان لإنارة العقل البشري وتنمية المجتمع، وهكذا هي المكتبات على مستوى العالم وعلى مستوانا المصري والعربي والإسلامي، ويجب أن نكون فخورين لأنه على مستوى العالم تعتبر أول مكتبة أنشئت في جمهورية مصر العربية وهي مكتبة الإسكندرية القديمة وإنشىء من بعدها مكتبات أخرى.





عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيفية الحفاظ علي البيئة من التلوث" وأوضح لطفى عيد تعريف البيئة وعناصر البيئة وأنواع التلوث وأسبابه، وكيفية الحفاظ علي البيئة وعلاج التلوث البيئي وأن تدخل الإنسان في البيئة سلاح ذو حدين، إلى جانب محاضرة بعنوان "أبني أبنك" وأوضحت عزة القاضى خلالها أين أبني مني وإحتياجاته، وأبني والشارع وأبني والتعليم، كما نظم القصر محاضرة بعنوان "دور الشرطة في المحافظة علي الأمن" وتناول عبدالعاطي علي دور الشرطة في حماية المجتمع وتعريف عيد الشرطة وذكرى إنتصار الشرطة علي قوات الإحتلال الأجنبي فى مصر وتحديدا في الإسماعيلية في 25 يناير 1952 وجهود الشرطة وصمود الشرطة في مواجهة العدو، وشهداء الشرطة الذين بدمائهم حققوا الإنتصار.





نظم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "ثورة ٢٥ يناير" وأوضح عبدالرسول عبد الحاكم أن ثورة ٢٥ يناير ثورة شعب، وأسباب قيامها وما بعد الثورة ونتائجها، والتغيرات في مصر ما قبل الثورة وما بعدها، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "الشباب والهجرة غير الشرعية" وتحدث الشيخ محمد عبده آمين إمام وخطيب بالأوقاف عن توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعيةأ وأن الهجرة سنة الله في الكون، ولكن لابد من الإعداد الجيد لها، وهلاك الشباب وراء حلم زائف والعزة والكرامة في بلاد المسلمين إذا إستغلينا طاقة الشباب، إلى جانب تنظيم محاضرة بعنوان "ترشيد إستهلاك المياة ومراحل معالجتها" وتحدثت أماني محمد المدني مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوعية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي عن أن ترشيد إستهلاك المياة واجب وطني، ومن مصادر المياة في مصر"نهر النيل، الأمطار"، كما تحدثت حول تقسيم حصص إستهلاك المياة وحصة مصر من المياة، ودور مادة "الشبّة" في حوض الترسيب والكلور والقضاء علي الملوثات في مراحل المعالجة وتعقيم المياة.



