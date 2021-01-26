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خبراء: لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:52 ص
لقاح موديرنا فعال
لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة من فيروس كورونا
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آية التيجي
أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية في بيان لها اليوم، أن لقاح موديرنا الذي تقوم بإنتاجه فعّال ضد السلالة المتحورة من فيروس كورونا في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأعلنت الشركة في بيان أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي طوّرته لا يزال فعّالًا ضد النسختين المتحوّرتين من فيروس كورونا والتي ظهرت في جنوب إفريقيا وبريطانيا.


وتوقع الخبراء، أن لقاح موديرنا يحمي من الإصابة بالنسخ المتحوّرة المكتشفة حتى الآن؛ حيث ان اللقاح يعمل على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحوّرة.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، بأن فيروس كورونا كوفيد-19 يمكن ان سيظل موجودًا إلى الأبد؛ حيث يجب ان نجد خطط للتعايش مع فيروس كورونا والتصدي له.

وقال مسؤولو الصحة العامة وخبراء الأمراض المعدية، إن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يصبح فيروس كورونا كوفيد-19 مرضًا مستوطنًا، مما يعني أنه سيصبح موجودًا في المجتمعات في جميع الأوقات، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون عند مستويات أقل مما هو عليه الآن.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، إلى انه سوف يتعين على مسؤولي الصحة مراقبة الأنواع الجديدة من الفيروس باستمرار، حتى يتمكن العلماء من إنتاج لقاحات لمكافحتها باستمرار.
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