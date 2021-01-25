الصحة تكشف عن مصير الجرعة الثانية لمن تلقى لقاح كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث ، إن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا يجب عليهم الالتزام بمواعيد تلقي الجرعات لتحقيق أكبر استفادة ونجاح للقاح، لافتة الى أن الجرعة الثانية من اللقاح سيتم اعطاؤها لهم بعد 21 يوما من الجرعة الأولي. أكبر





وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياه : مصر قامت بالاتفاق والتعاقد مع الكثير من الشركات المنتجة للقاح كورونا وسنحصل عليه فور الانتهاء من تصنيعه أو الانتهاء من الأوراق الخاصة بإجازة بعض أنواع اللقاحات في مصر.



