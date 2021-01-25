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أخبار العالم

موديرنا تحسم الجدل حول فعالية لقاحها ضد سلالات كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:08 م
موديرنا تؤكد فعالية
موديرنا تؤكد فعالية لقاحها أمام سلالات كورونا المتحورة
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قسم الخارجي
أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فعال أمام السلالات الجديدة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وقالت موديرنا في بيان، إن الخبراء يرجحون أن اللقاح الأمريكي، يحمي من جميع سلالات كورونا المكتشفة حتى الآن، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

كما أعلنت الشركة الأمريكية عن تطوير جرعة منشطة إضافية من اللقاح لزيادة الحماية ضد السلالة المكتشفة مؤخرا في جنوب إفريقيا.

وأوضحت "موديرنا" أنه خلال دراسات بشأن السلالة المتحورة التي ظهرت في جنوب إفريقيا، كان هناك انخفاض بمقدار 6 أضعاف في مستويات الأجسام المضادة، لكن ذلك لا يؤثر بشكل كبير على فعالية اللقاح.

وحذرت الشركة من أن تلك المؤشرات قد تشير إلى خطر محتمل من تراجع حاد في المناعة جراء السلالة الجنوب إفريقية خاصة عند كبار السن.

وفي وقت سابق، حذر خبراء من أن سلالة كورونا المتحورة المكتشفة في بريطانيا "أكثر فتكا"، وقد تسبب زيادة في معدل الوفيات بين المصابين.
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