الفراعنة وسط الكبار .. مواعيد ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

بعدما تأكدت مراكز المنتخبات في مجموعات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد، والتي تحدد على أساسها المواجهات الأربعة التي ستقام في دور الثمانية من المسابقة التى تقام فى مصر 2021.





وانتهت المجموعة الأولى من الدور الرئيسي بتواجد إسبانيا فى الصدارة برصيد تسع نقاط، ثم المجر بثمان نقاط، ليتأهلا سويًا إلى ربع النهائي، بينما ودعت منتخبات ألمانيا، بولندا، البرازيل وأوروجواي المنافسة.





وفي المجموعة الثانية، ضمن المنتخب الدنماركي صدارة الترتيب برصيد ثمان نقاط، أما قطر والأرجنتين بست نقاط، كرواتيا بخمس نقاط، ليتنافس الثلاثي على بطاقة التأهل الثانية، بينما ودع منتخبا اليابان والبحرين المنافسة.





أما ثالث المجموعات شهدت اكتساحًا فرنسيًا بعد الفوز في كل المواجهات ليحل الديوك على الصدارة بعشر نقاط، أمام النرويج بثمان نقاط ليتأهلا إلى دور الثمانية، وودعت منتخبات البرتغال، سويسرا، أيسلندا والجزائر البطولة.





المجموعة الرابعة والأخيرة شهدت تواجد السويد على صدارتها برصيد ثمان نقاط وحل منتخب مصر -مستضيف البطولة- وصيفا بسبع نقاط لينتقلا لربع النهائي، في الوقت الذي ودعت فيه منتخبات سلوفينيا، روسيا، بيلاروسيا ومقدونيا المونديال.





وينص نظام البطولة على تأهل صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى لملاقاة وصيف الثالثة والعكس، على أن يلتقي متصدر المجموعة الثانية لملاقاة ثاني الرابعة والعكس أيضًا.





وبناء على المراكز النهائية في المجموعات الأربع، فإن مباريات دور الثمانية والتي ستقام جميعها يوم الأربعاء القادم كالتالي:

6:30م - مصر والدنمارك

9:30م - فرنسا والمجر

9:30م - إسبانيا والنرويج

9:30م - السويد و(قطر أو كرواتيا أو الأرجنتين)



