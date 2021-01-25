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سيارات

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:36 م
هيونداي اكسيل
هيونداي اكسيل
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صبري طلبه

تمكنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية من احتلال مكانة فريدة داخل الأسواق العالمية للسيارات، وذلك لما تقدمة من إصدارات و نماذج متنوعة، ومن أبرز هذه النماذج و اكثرها تأثيرًا هي الأيقونة الرائعة هيونداي اكسيل، و التي انطلقت عام 1989 واستمر إنتاجها حتى عام 1995.

 

حصلت السيارة على باقة متنوعة من التجهيزات الفنية و منها، محرك سعة 1300 سي سي و اخر بسعة 1500، بينما استمدت العجلات سرعتها عبر نوعين من نواقل الحركة، الأول يدوي "مانيوال" و الأخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

 

بينما انفردت هيونداي بتقديم خيار آخر من ناحية التصميم الخارجي، و تمثل ذلك من خلال نسخة تحمل مفهوم السيدان العائلي، وتصميم اخر يتسم بأبعاد "الهاتشباك" الشبابية، وكلاهما حصل على نفس المقدمة و المصابيح الأمامية ، مرورا بشكل الشبكات و قياس الإطارات.

 

و حصلت السيارة على مساحة داخلية تتسم بالرحابة، مما جعلها خيار قوي لمحبي السيارات العائلية، و تميزت بسهولة صيانتها و توافر قطع الغيار الخاصة بها، بالإضافة إلى مرونة حركتها، و تمتعها بقيادة اقتصادية موفرة للوقود، مما جعلها منافس قوي للعديد من السيارات الاخرى التي تنتمي إلى هذه الفئة.

 

و مازالت السيارة هيونداى اكسيل تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة حيث يتراوح سعرها بين 38 ألف جنيه وحتى 52 ألف جنيه، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الاصدار.

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل
تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل
تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل
تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل
تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل
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