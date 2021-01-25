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منوعات

شلل وأمراض غريبة.. كورونا طويل الأمد يهدد حياة مئات الأطفال في العالم | صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:27 م
كورونا اطفال
كورونا اطفال
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عزة عاطف
تعرض عدد لا يحصى من الأطفال في دول العالم للإصابة بفيروس كورونا طويل المدى، حيث أبلغ الآباء في ألم عن مجموعة من الأعراض المقلقة التي تركت أطفالهم غير قادرين على العمل أو الحركة لعدة أشهر.

يؤكد الخبراء ومجموعات الدعم وأولياء الأمور وجود حالات متعددة لأطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا يعانون من مشاكل صحية طويلة الأمد وشديدة بعد الإصابة بفيروس كورونا. 

ومن بين المتضررين فتاة تبلغ من العمر عامين لا تزال تعاني من عدة مشاكل كبيرة بعد 9 أشهر من معاناتها من فيروس كورونا.

كما أن عددا كبيرا من الشباب الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة في السابق أصبحوا غير قادرين على النهوض من الفراش.

وصف آباء أكثر من 100 طفل وشاب الأعراض لمنظمي مجموعة دعم Long Covid Kids، والتي تكررت عند الكثير من الأطفال والشباب بعد انتهاء أعراض كورونا المعروفة.

وأكدوا أن عددا كبيرا منهم عانى من مشاكل التهاب الزائدة الدودية، بالإضافة إلى بعض التقارير عن الشلل، و"الصدمات الكهربائية" مثل التهاب العين والرأس، ألم الخصية، تلف الكبد، "أصابع كوفيد" ونوبات صرع جديدة.

من المرجح أن تثير الأعراض طويلة الأمد مخاوف بين الآباء وتجدد القلق حول موعد إعادة فتح المدارس وما إذا كان ينبغي تطعيم الأطفال في وقت أقرب.

تم وصف تأثير "كورونا طويل الأمد" على أنه مصطلح شامل لوصف عدد كبير من الأعراض المستمرة لدى مرضى فيروس كورونا بأنه "أسوأ من القنبلة الموقوتة ''.  

تعاني الطفلة إميلي من نوبات وتحتاج إلى علاج طبيعي لمدة 9 أشهر كما تشير إلى أن 12.9٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 2-11 عامًا و 14.5٪ من سن 12-16 عامًا لا يزالون يعانون من الأعراض بعد 5 أسابيع من بدء الإصابة بالفيروس.

يظل الأطفال أقل عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة عندما يصابون في البداية بفيروي كورونا ويكون الغالبية إما غير مصابين أو يتعافون تمامًا بسرعة. 
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