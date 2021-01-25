ضبط 11 طن مخلل وملح فاسد في جنوب سيناء

أعلنت إدارة مراقبة الاغذية التابعة لمديرية الصحة بجنوب سيناء عن حملات تفتيش على أماكن تداول الأغذية بالمحافظة بتكليف من الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء وبتعليمات الدكتور أيمن الشناوي مدير إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية وتحت إشراف مصطفى خليل مراقب عام الأغذية بالمديرية. وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء وبتعليمات الدكتور أيمن الشناوي مدير إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية وتحت إشراف مصطفى خليل مراقب عام الأغذية بالمديرية.





وتم تكليف لجنة مشتركة من أشرف خميس ومحمود سعيد مراقبي الأغذية بالمديرية ومحمد رمضان مفتش أغذية رأس سدر بالمرور على أماكن تداول الاغذية بمدينة رأس سدر .





وقامت الحملة بالمرور على 13 منشأة غذائية وتحرير 10 محاضر لنقص اشتراطات النظافة بأماكن تداول الاغذية وتحرير 16محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية و تحرير 2 محضر حيث تم ضبط 11 طن مخللات وملح لتغير الخواص الطبيعية وتحرير مذكرة غلق لمصنع مخللات بمدينة راس سدر .





وتم تحرير 2 مذكرة غلق لمنشأتين بمدينة رأس سدر منهم مصنع المخللات الذى تم به الضبط، و إعدام 185 كجم و 5 لتر أغذية ومشروبات غير صالحه للاستهلاك الادمي .





وأكد مصدر استمرار حملات التفتيش علي المنشآت الغذائية بباقي مدن المحافظة للحفاظ علي صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة.



