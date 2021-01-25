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رياضة

الاتحاد الدنماركي يكذب ادعاءات منتخب سلوفينيا لليد حول تسمم لاعبيهم

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:14 م
منتخب سلوفينيا
منتخب سلوفينيا
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إسماعيل محمود
كذب مورتن هنريكسن المدير الرياضي للاتحاد الدنماركي لكرة اليد، الإدعاءات التي خرجت بها بعثة منتخب سلوفينيا حول تسمم لاعبيهم بسبب الطعام في الفندق الذي يقيمون به.

وقال هنريكسن في تصريحات للقناة الثانية الدنماركية:" ما قالته بعثة المنتخب السلوفيني عند تسممهم بسبب الطعام في فندق الإقامة غير صحيح."

وأضاف:" أريد أن أبرئ الفندق من التهمة التي وجهها إليه المنتخب السلوفيني، لدينا صور للبعثة وهي تطلب البيتزا من الخارج، لذا فأنهم لم يأخذوا حذرهم."

وكانت بعثة المنتخب السلوفيني قد اتهمت مصر بسوء التنظيم بعد تسمم 12 لاعبًا من صفوفهم قبل مواجهاتهم أمام فراعنة اليد.
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