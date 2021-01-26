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توك شو

أخبار التوك شو.. وفاة ضيف أثناء الحديث بأحد البرامج.. تعرف على مصير الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وثائق مسربة تكشف تمويل قطر لجماعة الإخوان بـ 120 مليون يورو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:14 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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ناقشت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بالحياة الاجتماعية في مصر نرصد لكم أبرزها:


قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا يجب عليهم الالتزام بمواعيد تلقي الجرعات لتحقيق أكبر استفادة ونجاح للقاح، لافتة إلى أن الجرعة الثانية من اللقاح سيتم اعطاؤها لهم بعد 21 يوما من الجرعة الأولى.


قال اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن كل الخرافات التي تذاع على فضائيات الإرهابية في تركيا وقطر مجرد «هجص»؛ مشيرا إلى أن مصر عاشت أياما سوداء في عهد الجماعة الإرهابية.


أعدت قناة"الغد" تقريرا مصورا، تحت عنوان "وثائق مسربة تكشف تمويل قطر للإخوان في أوروبا"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج "دويتشة فيلة" يعرض وثائق سرية تفكك شبكات التمويل المعقدة التي تستخدمها قطر لتمويل جماعة الإخوان في أوروبا.


روت الإعلامية آية عبد الرحمن، أصعب موقف مر عليها في حياتها المهنية، على مدار 10 سنوات من العمل في المجال الإعلامي.


أكد المستشار بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بمصر، أن هناك نوعين من المدارس بعضها دولية وأخرى خاصة، قائلة إن "70% من المدارس الخاصة مصاريفها أقل من 6 آلاف جنيه وتعاني بسبب أزمات كورونا، ومديونة بمصاريف كثيرة، وعليها تأمينات وضرائب، ومواردها محدودة".


قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الوطن يستعيد عافيته وإنجازاته خلال الفترة الحالية.


قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها تحتفل اليوم بـ عيد الشرطة في يوم 25 يناير، مضيفة: "صاحب والدي ضابط  ولما كنا بنشوفه بيبقى عيد لأنه كان مشغول دائما في عمله".


قال محمد أبو إلياس، شقيق أحد المخطوفين في ليبيا: "أخي وأولاد أختي الاثنين مخطوفين في ليبيا ولم يتم الإفراج عنهم ضمن الأشخاص المصريين الذين أفرج عنهم أمس وعددهم 32 فردا ومنهم 4 أفراد من بني سويف ولكن أولادنا ليسوا منهم".


نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الدكتورة عبلة الكحلاوي.


اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته مصر والسعودية والمغرب، بالاشتراك مع عدد من الدول، بعنوان «تعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية».
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