الصحة الكويتية تزف بشرى سارة بشأن التطعيم ضد كورونا

كشفت مصادر صحية لصحيفة القبس الكويتية، عن سعي وزارة الصحة لتلقيح 70% من السكان بنهاية العام الحالي 2021.





وقالت المصادر إن الصحة الكويتية خاطبت أكثر من شركة مصنعة للقاحات كورونا، من أجل ضمان عدم التعثر لوصول كميات كافية من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.





وأضافت أن الوزارة شكلت لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أبرز العلاجات واللقاحات المستخدمة عالميًا ضد كورونا، حيث تضم استشاريين وخبراء في الأمراض المعدية والباطنية، لمتابعة المستجدات العالمية والأدوية.





وعن أسباب تأخر وصول شحنات جديدة من اللقاح، قالت إن الوزارة خاطبت شركة موديرنا الأمريكية بشأن إبرام اتفاق مبدئي معها قبل اشهر، لضمان استيراد كميات تحدد من قبل الوزارة، إلا أن الشركة اوضحت أن هناك شروطا تستبق عملية التوريد، وهي التي رفضتها الصحة الكويتية، بينها توريد كميات محددة من قبل الشركة للبلاد، وبصورة إلزامية، اضافة الى عدم حق الوزارة في إرجاع %30 من اللقاحات في حال عدم الحاجة لاستخدامها في البلاد لاحقا.





وخاطبت الصحة الكويتية شركات صينية وروسية وأمريكية تجري اختباراتها حاليا على لقاحات مضادة لـ"كورونا"، إلا أنها لم تستقر على الطلب سوى من «فايزر» و«استرازينيكا»، مع احتمالية استيراد كميات اخرى من شركتي جونسون آند جونسون، ومودرنا.











