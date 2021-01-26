ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة الكويتية تزف بشرى سارة بشأن التطعيم ضد كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:29 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
شريف سيد
كشفت مصادر صحية لصحيفة القبس الكويتية، عن سعي وزارة الصحة لتلقيح 70% من السكان بنهاية العام الحالي 2021. 

وقالت المصادر إن الصحة الكويتية خاطبت أكثر من شركة مصنعة للقاحات كورونا، من أجل ضمان عدم التعثر لوصول كميات كافية من اللقاحات خلال الفترة المقبلة. 

وأضافت أن الوزارة شكلت لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أبرز العلاجات واللقاحات المستخدمة عالميًا ضد كورونا، حيث تضم استشاريين وخبراء في الأمراض المعدية والباطنية، لمتابعة المستجدات العالمية والأدوية. 

وعن أسباب تأخر وصول شحنات جديدة من اللقاح، قالت إن الوزارة خاطبت شركة موديرنا الأمريكية بشأن إبرام اتفاق مبدئي معها قبل اشهر، لضمان استيراد كميات تحدد من قبل الوزارة، إلا أن الشركة اوضحت أن هناك شروطا تستبق عملية التوريد، وهي التي رفضتها الصحة الكويتية، بينها توريد كميات محددة من قبل الشركة للبلاد، وبصورة إلزامية، اضافة الى عدم حق الوزارة في إرجاع %30 من اللقاحات في حال عدم الحاجة لاستخدامها في البلاد لاحقا.

وخاطبت الصحة الكويتية شركات صينية وروسية وأمريكية تجري اختباراتها حاليا على لقاحات مضادة لـ"كورونا"، إلا أنها لم تستقر على الطلب سوى من «فايزر» و«استرازينيكا»، مع احتمالية استيراد كميات اخرى من شركتي جونسون آند جونسون، ومودرنا. 



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نبأ سيئ.. لقاح موديرنا المضاد لـ كورونا ربما لن يراه العالم على الإطلاق

هل يمكن للعالم أن يقول قريبًا وداعًا لفيروس كورونا ويعود إلى أيام ما قبل الجائحة؟ لقاحات فايزر وموديرنا وأكسفورد الأمل في الخلاص من الكابوس القاتل.. وهذا أسوأ سيناريو يمكن حدوثه بعد تطعيم الناس

الكشف عن موعد وصول أولى دفعات لقاح فايزر إلى الكويت

الكويت تستعد لتسلم لقاح فايزر خلال أيام.. وموديرنا يخضع للتقييم

بدء توزيع لقاح موديرنا في الولايات المتحدة.. وخطأ كبير في تقدير عدد الجرعات

جرعة واحدة.. أمريكا تستعد للموافقة على استخدام لقاح ثالث ضد كورونا

ترشيحاتنا

علي الدين هلال يكشف تفاصيل مثيرة عن ثورة 25 يناير وصفقة مبارك مع الإخوان

3 منتخبات تغادر القاهرة بعد المشاركة في مونديال اليد.. غدا

موجز السوشيال.. رمضان صبحي يثير غضب الأهلاوية بشدة.. رسالة غامضة من عبد الله جمعة

بعد 3 أشهر.. باتشيكو يكشف سبب خسارة نهائي أفريقيا أمام الأهلي

قبل مونديال الأندية .. الدحيل يهين الأهلي بسداسية في كأس قطر

منها تشغيل أكثر من 3 ملايين عامل.. مفاجآت وزير القوى العاملة للمصريين

Advertisements

حقيقة غياب الخطيب عن بعثة الأهلي بمونديال العالم للأندية

من هو زوج عبلة الكحلاوي والد بناتها الثلاث ؟ .. معلومات لا يعرفها الكثير

تركت زوجها من أجله .. سيدة بريطانية تتهم شابا مصريا بالنصب

منها تشغيل أكثر من 3 ملايين عامل.. مفاجآت وزير القوى العاملة للمصريين

مرض متوطن.. تحذير عاجل من الصحة العالمية حول مستقبل كورونا

خاص| الزمالك يحصل على توقيع أولى صفقات الفريق والإعلان خلال ساعات

ضيف يموت أثناء الحديث معه.. والمذيعة: أصعب موقف في حياتي.. فيديو

حقيقة إغراق مصر الغواصة "داكار" .. سر وراء حادث الاختفاء الغامض حيّر إسرائيل 53 عاما

دعاء قبل النوم من 6 كلمات يقيك العذاب يوم القيامة.. ضع يدك اليمنى تحت رأسك وردده

سعره 6 آلاف دولار.. جاكيت ولي العهد السعودي يثير ضجة.. وينفد من المتجر خلال دقائق

الفراعنة وسط الكبار .. مواعيد ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

وزير التعليم: لا نية لـ إلغاء الامتحانات أو تأجيلها لـ مايو .. ونطالب الطلاب بالمذاكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أغلى سيارات فى العالم تباع في مزاد علنى

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

حكاية تحفة كاديلاك التى ظهرت مع محمد حماقي فى هذا الكليب الشهير | صور