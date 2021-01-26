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أخبار العالم

تفشي جديد لكورونا بين صفوف الحرس الوطني الأمريكي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:43 ص
الحرس الوطني الأمريكي
الحرس الوطني الأمريكي
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قسم الخارجي
أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي، الجنرال وليام ووكر، إصابة نحو 200 عنصر من الحرس الوطني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأعرب الجنرال عن إنزعاجه من هذا الكم الكبير من الإصابات في صفوف الحرس الوطني الأمريكي. 

وقال إن كافة العناصر كانوا يتبعون بروتوكولات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها؛ لتجنب انتشار انتقال العدوى أثناء انتشارهم في واشنطن.

ومن جهته، صرح رئيس مكتب الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية بأن 200 من أصل 25000 حارس مصابين، أي "أقل من واحد بالمائة".

يذكر أن الآلاف من عناصر الحرس الوطني الأمريكي خرجوا إلى شوارع العاصمة واشنطن؛ لتأمين تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن. 
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