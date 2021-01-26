فوز_الأهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: هنقف جنب النادي لآخر دقيقة





ويسعى الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على بيراميدز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج فوز الاهلي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.. وجاءت تغريداتهم كالتالى:





ان شاءالله فوز الاهلي 5/1

— احمد محمد (@V5JPapouiE5Hqjh) January 26, 2021

اتوقع #فوز_الأهلي عشان انا واثق في #موسيماني و طرق لعبه و تطوير اللعب خلال المباراه — Nouraldinho (@Nouraldinho2) January 26, 2021

بإذن الله

فوز #الاهلي

بهدف مقابل لاشئ

🦅 🇪🇬🦅 — 2..B (@8hf1GVp1bfiDqDm) January 26, 2021

فوز الاهلى ان شاء الله على بيراميدز — hamada (@587hExT5YnRnMWo) January 26, 2021

صباح فوز الاهلي باذن الله#فوز_الاهلي — Karem (@Karem54725547) January 26, 2021

يستضيف فريق بيراميدز نظيره النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.