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رياضة

#فوز_الأهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: هنقف جنب النادي لآخر دقيقة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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منار نور
يستضيف فريق بيراميدز نظيره النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على بيراميدز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج فوز الاهلي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.. وجاءت تغريداتهم كالتالى:

ان شاءالله فوز الاهلي 5/1
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