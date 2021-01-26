فوز_الأهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: هنقف جنب النادي لآخر دقيقة

يستضيف فريق بيراميدز نظيره النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
— احمد محمد (@V5JPapouiE5Hqjh) January 26, 2021
اتوقع #فوز_الأهلي عشان انا واثق في #موسيماني و طرق لعبه و تطوير اللعب خلال المباراه— Nouraldinho (@Nouraldinho2) January 26, 2021
بإذن الله— 2..B (@8hf1GVp1bfiDqDm) January 26, 2021
فوز #الاهلي
بهدف مقابل لاشئ
🦅 🇪🇬🦅
فوز الاهلى ان شاء الله على بيراميدز— hamada (@587hExT5YnRnMWo) January 26, 2021
صباح فوز الاهلي باذن الله#فوز_الاهلي— Karem (@Karem54725547) January 26, 2021