ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط تشكيل عصابي وراء 7 وقائع سرقة بالمنوفية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:29 م
مصطفي الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات مُتخذين من دائرة مركزى شرطة (منوف – الشهداء) بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش - مقص حديدى - سيارة ملاكى) وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع هى (67 إسطوانة غاز - عدد 2 شاشة تليفزيون- موتور كهربائى - كمبروسر "بالمخزن الخاص بأحد المتهمين")، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط سيدتين احترفتا سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالاسكندرية

سقوط عصابة تسرق الدراجات النارية بالقاهرة

ضبط عصابة تخصصت فى سرقة مواتير المياه بالإسكندرية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات الـ توك توك بأسيوط

أمن الجيزة يضبط عصابة سرقة السيارات بالعمرانية

ضبط عصابة تخصصت فى سرقة المخازن بالقليوبية

ترشيحاتنا

عيار 24 يسجل 929 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

تغييرات جديدة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

انفراد.. الهلال السوداني يقترب من ضم نجم برشلونة السابق

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة

أول إجراء من ترامب منذ مغادرته البيت الأبيض

غرامة 100 ألف ريال .. تحذير سعودي شديد اللهجة للعمالة بالمملكة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب الأم.. تلقي بنفسها أمام سيارة مسرعة لإنقاذ ابنها وزوجها من الموت.. تفاصيل

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة