ضبط تشكيل عصابي وراء 7 وقائع سرقة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع السرقات.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات مُتخذين من دائرة مركزى شرطة (منوف – الشهداء) بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش - مقص حديدى - سيارة ملاكى) وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع هى (67 إسطوانة غاز - عدد 2 شاشة تليفزيون- موتور كهربائى - كمبروسر "بالمخزن الخاص بأحد المتهمين")، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.