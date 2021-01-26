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أخبار البلد

للتقليل من خطورته.. "الفلاحين" تناشد المزارعين بضرورة الاكتشاف المبكر للصدأ الأصفر بالقمح ومكافحته

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:50 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
اشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بالحملات التي تنظمها وزارة الزراعه للاكتشاف المبكر لامراض صدأ القمح، لافتا إلى ان الاكتشاف المبكر لصدا القمح ومكافحته فور ظهوه يقلل من اضراره  وخطورته علي انتاجية المحصول.

واضاف ابوصدام خلال تصريحات له اليوم ، ان أمراض الصدأ (الصدا الاصفر  والبرتقالي والاسود ) هي اخطر الامراض التي تصيب الاقماح وتتسبب في تقليل انتاجيته وأخطر امراض الصدأ هو الصدا الاصفر وتظهر اعراضه علي الاوراق والسنابل في شكل بثرات مسحوقيه صغيرة ومستديره صفراء بلون الصدأ في خطوط طوليه ومتوازيه وعند مسحها باليد تظهر لون اصفر  وهو مرض فطري ينتقل بسرعه عن طريق الرياح ويعتبر المناخ الحالي بداية من شهر يناير وحتي نهاية فبراير مناخ ملائم لانتشار الصدا الاصفر حيث تنخفض درجات الحرارة  ويتسبب الصدا في ضمور حبة القمح مما يقلل الانتاجية.

واشار عبدالرحمن إلي ان العوامل التي تساعد في الاصابه بامراض الصدا تكمن في زراعة اصناف من الاقماح غير مقاومة لامراض الصدا ووجود بيئه مناسبه لنمو الفطر من انخفاض لدرجة الحراره ونشاط للرياح مع وجود رطوبه نسبية مع ضعف التربه وعدم الاهتمام بالتسميد المناسب والتاخر في المكافحه الفورية.

وناشد بضرورة مواجهة امراض الأصداء من خلال زراعة اصناف اقماح موصي بها من جهات معتمده ومقاومه لامراض الصدا  مع الالتزام بالسياسه الصنفيه والمواعيد المثلي للزراعه.

كما نصح المزارع بمراقبة المحصول لاكتشاف الاصابه مبكرا وسرعة المعالجه بالمبيدات الكيماويه  المناسبه  والموصي بها مع تكرار الرش.
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