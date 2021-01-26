غياب طارق سامي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة بسبب العضلة الخلفية





تأكد غياب طارق سامي مدافع سيراميكا كليوباترا، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الجونة، التي تقام الثانية والنصف عصر الجمعة المقبل، بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.





وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، أن طارق سامي يعاني من مزق في العضلة الخلفية، ولن يلحق باللقاء المقبل، في ظل ضيق الوقت بين المباريات.





وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يخضع لتدريبات تأهيلية وعلاجية، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي، استشاري التأهيل بالنادي.



