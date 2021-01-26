ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غياب طارق سامي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة بسبب العضلة الخلفية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:29 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام

تأكد غياب طارق سامي مدافع سيراميكا كليوباترا، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الجونة، التي تقام الثانية والنصف عصر الجمعة المقبل، بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، أن طارق سامي يعاني من مزق في العضلة الخلفية، ولن يلحق باللقاء المقبل، في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يخضع لتدريبات تأهيلية وعلاجية، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي، استشاري التأهيل بالنادي.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ميدو جابر وفونسينيو يخوضان تدريبات تأهيلية في مران سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يفقد فونسينيو أمام البنك الأهلي

إصابة محمد مسعد لاعب سيراميكا كليوباترا بشد في العضلة الخلفية

سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة أحمد محسن ومحمود نبيل

فريد رضوان يكشف حالة مصابي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة بيراميدز

فونسينيو ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا الجماعي

ترشيحاتنا

السلطان العماني يعزي الملك سلمان

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

رفض العرض التركي.. شوبير: عائق وحيد أمام انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

مارسوا الجنس 12 مرة بـ500 جنيه.. إحالة أمريكي إلى الجنايات للشروع في قتل سودانيتين

كله أونلاين.. الكهرباء تكشف معلومات جديدة عن العدادات الذكية

بسبب رمضان صبحي.. مدرب بيراميدز السابق يحذر من أزمة في الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور

سعر ومواصفات أكثر سيارات الـSUV مبيعا في مصر .. صور

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب