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رياضة

باتشيكو يطالب لاعبى الزمالك بالفوز على المقاصة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:17 م
مران الزمالك صورة
مران الزمالك " صورة أرشيفية"
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منتصر الرفاعي - ملك موسى


عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة.

وتحدث باتشيكو مع اللاعبين عن اللقاء القادم وأهميته، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم من جهد الفترة المقبلة من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة المنافسة على قمة الدوري الممتاز.

وأكد باتشيكو للاعبين أنه يثق في قدراتهم وإمكانياتهم في تقديم الأفضل خلال الفترة القادمة، وشرح باتشيكو بعض الأمور الفنية والتكتيكية القرر تنفيذها في تدريب اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره مصر المقاصة المقرر لها الخميس المقبل، في الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الممتاز.
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