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توك شو

كنت بتعلم منها .. مروة صبرى: هالة سرحان قدوتي وتتميز بمصداقية رهيبة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:49 م
مروة صبرى
مروة صبرى
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ريهام فيكتور
قالت المذيعة مروة صبرى ، إنها لا تميل إلى التمثيل وتحب العمل الاعلامى فقط وتتمنى النجاح فيه ، معلقة:" انا مبحبش اجرب لو مش بفهم فى حاجه يبقى خلينى على جنب " .

وأضافت المذيعة مروة صبرى  ، خلال حوارها ببرنامج بنت البلد ، المذاع على فضائية المحور ، أن مجال التمثيل لا يشبهنى ولا اجيده

وأشارت ، إلى أنها كانت تحلم منذ طفولتها ان تصبح طبية اطفال، منوهه بأنها بدأت تنبهر بمذيعات التلفزيون وتمنت أن تصبح منهم .

وتابعت ، أن هالة سرحان قدوتها لانها صاحبة مصداقية رهيبة ، مضيفة:" كنت بتعلم منها قد ايه الضيف قاعد مرتاح معاها " .

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