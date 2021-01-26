كنت بتعلم منها .. مروة صبرى: هالة سرحان قدوتي وتتميز بمصداقية رهيبة

قالت المذيعة مروة صبرى ، إنها لا تميل إلى التمثيل وتحب العمل الاعلامى فقط وتتمنى النجاح فيه ، معلقة:" انا مبحبش اجرب لو مش بفهم فى حاجه يبقى خلينى على جنب " .





وأضافت المذيعة مروة صبرى ، خلال حوارها ببرنامج بنت البلد ، المذاع على فضائية المحور ، أن مجال التمثيل لا يشبهنى ولا اجيده





وأشارت ، إلى أنها كانت تحلم منذ طفولتها ان تصبح طبية اطفال، منوهه بأنها بدأت تنبهر بمذيعات التلفزيون وتمنت أن تصبح منهم .





وتابعت ، أن هالة سرحان قدوتها لانها صاحبة مصداقية رهيبة ، مضيفة:" كنت بتعلم منها قد ايه الضيف قاعد مرتاح معاها " .



