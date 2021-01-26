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أخبار العالم

إسرائيل: في الحرب المقبلة ستسقط آلاف الصواريخ علينا وسنرد بشكل واسع

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:42 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" إن قوة الردع لدى إسرائيل ازدادت ضد الدول التي تواجهها.

وقال:"نتمتع بحرية عمل واسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط". مؤكدا أنه "لا نية لإيران بوقف التموضع العسكري في سوريا" وأنها عازمة على مواصلة أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأضاف:"قصفنا أكثر من 500 هدف في سوريا العام الماضي" وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من منازل جنوب لبنان، حيث معقل سيطرة حزب الله، يحتوى على ذخائر وصواريخ.

وتابع:"ذروة العام ستكون في مناورات تحاكي حربا شاملة تستمر شهرا".

وواصل حديثه عن المناورات قائلا:"سنحذر اللبنانيين وسكان غزة بترك منازلهم في حال اندلاع الحرب.  إسرائيل مهددة بصواريخ من لبنان وسوريا وغزة وإيران".

وأكمل:"في الحرب المقبلة ستسقط آلاف الصواريخ علينا لكننا سنرد بشكل واسع".
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