إسرائيل: في الحرب المقبلة ستسقط آلاف الصواريخ علينا وسنرد بشكل واسع

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" إن قوة الردع لدى إسرائيل ازدادت ضد الدول التي تواجهها.





وقال:"نتمتع بحرية عمل واسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط". مؤكدا أنه "لا نية لإيران بوقف التموضع العسكري في سوريا" وأنها عازمة على مواصلة أنشطتها المزعزعة للاستقرار.





وأضاف:"قصفنا أكثر من 500 هدف في سوريا العام الماضي" وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من منازل جنوب لبنان، حيث معقل سيطرة حزب الله، يحتوى على ذخائر وصواريخ.





وتابع:"ذروة العام ستكون في مناورات تحاكي حربا شاملة تستمر شهرا".





وواصل حديثه عن المناورات قائلا:"سنحذر اللبنانيين وسكان غزة بترك منازلهم في حال اندلاع الحرب. إسرائيل مهددة بصواريخ من لبنان وسوريا وغزة وإيران".





وأكمل:"في الحرب المقبلة ستسقط آلاف الصواريخ علينا لكننا سنرد بشكل واسع".