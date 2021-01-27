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مرأة

ماذا سيحدث لجسمك إذا تخلصت من السكر تماما

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة للتوقف عن تناول السكر لصحتك فيساعد التوقف تناوله على الحفاظ على وزن مثالى ومنحك حالة نفسية أفضل بجانب العديد من الفوائد الصحية الأخرى إليك أبرز فوائد التوقف عن تناول السكر يقدمها موقع "powerofpostivity


1. منحك الشعور بالشبع

 السكر له  تأثير إدماني على بعض أجزاء الدماغ. عندما نأكل السكر ، يزداد هرمون الجوع لدينا وتنخفض هرموناتنا التي تثبط الجوع. ثم نبدأ في اشتهاء الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل البسكويت أو البيتزا ، ونميل أيضًا إلى الإفراط في تناول الطعام.

2. مزاج أفضل

يزعم العلماء أن تناول الكثير من السكر قد يؤدي إلى اضطرابات المزاج وحتى الاكتئاب لأن السكر المكرر يستنزف فيتامين ب من أجسامنا ، وهذا أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن مزاجنا.

3. شعر أطول
وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية ، يمكن أن يتسبب السكر في ترقق الشعر وتساقطه. يحدث هذا لأن زيادة مستوى الجلوكوز يثير مستويات غير متساوية من الهرمونات مثل الأنسولين والمنشطات إليك ماذا يحدث لجسمك وفقا لموقع هيلث

4. يمكنك تجنب الشعر الزائد على وجهك وجسمك.
 يؤدي السكر إلى زيادة مستوى الأنسولين في الدم ، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون. يكثف هذا الهرمون نمو الشعر ويجعل الشعر أكثر تصبغًا ، وقد تتسبب كثرة استخدامه في نمو الشعر الداكن فوق الشفتين العليا وعلى البطن. ترتبط مستويات الأنسولين المرتفعة ومقاومة الأنسولين أيضًا  بمتلازمة تكيس المبايض لدى النساء.

5. قد يبدأ جلدك في الشيخوخة بشكل أبطأ.

يصبح جلدنا أقل مرونة وأكثر هشاشة ويزيد من التجاعيد والترهل.

6. قد تبقى عظامك قوية.
السكر يجعل عظامنا أكثر هشاشة ، لأنه يخلص الجسم من الكثير من الكالسيوم ووجدت الأبحاث الحديثة أن السكر يجعل من الصعب على أجسامنا استقلاب فيتامين (د) و يؤدي إلى  هشاشة العظام

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