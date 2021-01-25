ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عادات بسيطة ومجربة.. تحكمى في نسبة السكر بالدم

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

هل تعانى من ارتفاع السكر بشكل طبيعي بسرعه يمكن بعادات بسيطة ومجربة فعالة التحكم فى ارتفاع السكر فى الدم فيما يلي طرق سريعه لخفض السكر التراكمى المرتفع  بشكل طبيعي:
 علاج السكر بالقرفة

يمكنك علاج السكر التراكمى بالاعشاب مثل القرفة فهى تحسن حساسية الأنسولين عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين

تشير الدراسات إلى أن القرفة يمكنها أيضًا خفض مستويات السكر في الدم بنسبة تصل إلى 29٪ ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من القرفة ينطوي على مخاطر .

زيادة تناول الألياف

وفقا لموقع webmdيساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في إدارة مرض السكري من النوع 1 بشكل أفضل عن طريق تحسين قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم وخفض مستويات السكر في الدم

تجنبى الاجهاد

تعد أسرع وأفضل وصفة تنزل السكر التراكمى هى تحكم في مستويات التوتر فيمكن أن يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم .

تفرز الهرمونات مثل الجلوكاجون والكورتيزول أثناء الإجهاد. تسبب هذه الهرمونات ارتفاع مستويات السكر في الدم

أظهرت إحدى الدراسات أن ممارسة الرياضة والاسترخاء والتأمل قللت بشكل كبير من التوتر وخفضت مستويات السكر في الدم

للكروم علاج فعال

على الجانب الأخر أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على مرضى السكري أن الكروم له فوائد لإدارة سكر الدم على المدى الطويل.
تشمل الأطعمة الغنية بالكروم ما يلي:

اللحوم
منتجات الحبوب الكاملة
فاكهة
خضروات
المكسرات
ثبت أيضًا أن المغنيسيوم يفيد مستويات السكر في الدم ، بينما تم ربط نقص المغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وخفض السكر التراكمى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وصفات لتنزيل السكر التراكمي المرتفع بالأعشاب والأطعمة بسرعة

8 قواعد بسيطة وفعالة للوقاية من مرض السكري

أعشاب لتنزيل نسبة السكر المرتفع في الدم

5 نصائح للسيطرة على مرض السكري والوقاية منه

كيفية خفض السكر التراكمى بسرعة.. تعرفى كيف

بدون أدوية.. حيل تحميك من السكري

ترشيحاتنا

شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري غدا

في 10 أيام.. أسرع رجيم للتخلص من الدهون العنيدة

وفاة امرأة مسنة في إنجلترا بعد أيام من تلقي لقاح ضد كورونا

موعدنا عند الحوض.. ابنتا عبلة الكحلاوي تنعيان والدتهما بكلمات مؤثرة

السعودية.. القصة الكاملة للعثور على جثة شابة مدفونة في الصحراء وسقوط المتورطين

موسيماني يحسمها .. شوبير يعلن اسم صفقة جديدة لـ الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

بعد إثارته الجدل فى مواقع التواصل .. شاهد أجرأ صور ذا روك

السعودية تفتتح أول وكيل أجنبي لسيارات لكزس في اليابان.. صور