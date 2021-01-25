عادات بسيطة ومجربة.. تحكمى في نسبة السكر بالدم

هل تعانى من ارتفاع السكر بشكل طبيعي بسرعه يمكن بعادات بسيطة ومجربة فعالة التحكم فى ارتفاع السكر فى الدم فيما يلي طرق سريعه ل خفض السكر التراكمى المرتفع بشكل طبيعي:

علاج السكر بالقرفة



يمكنك علاج السكر التراكمى بالاعشاب مثل القرفة فهى تحسن حساسية الأنسولين عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين



تشير الدراسات إلى أن القرفة يمكنها أيضًا خفض مستويات السكر في الدم بنسبة تصل إلى 29٪ ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من القرفة ينطوي على مخاطر .







زيادة تناول الألياف





وفقا لموقع webmdيساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في إدارة مرض السكري من النوع 1 بشكل أفضل عن طريق تحسين قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم وخفض مستويات السكر في الدم



تجنبى الاجهاد







تعد أسرع وأفضل وصفة تنزل السكر التراكمى هى تحكم في مستويات التوتر فيمكن أن يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم .



أظهرت إحدى الدراسات أن ممارسة الرياضة والاسترخاء والتأمل قللت بشكل كبير من التوتر وخفضت مستويات السكر في الدم





للكروم علاج فعال





ثبت أيضًا أن المغنيسيوم يفيد مستويات السكر في الدم ، بينما تم ربط نقص المغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري و خفض السكر التراكمى

تفرز الهرمونات مثل الجلوكاجون والكورتيزول أثناء الإجهاد. تسبب هذه الهرمونات ارتفاع مستويات السكر في الدمعلى الجانب الأخر أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على مرضى السكري أن الكروم له فوائد لإدارة سكر الدم على المدى الطويل.تشمل الأطعمة الغنية بالكروم ما يلي:اللحوممنتجات الحبوب الكاملةفاكهةخضرواتالمكسرات