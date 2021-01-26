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ديني

أفضل دعاء يدعو به المسلم لأخيه.. داعية يكشف عنه.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:47 م
أفضل دعاء يدعو به
أفضل دعاء يدعو به المسلم لأخيه.. داعية يكشف عنه
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محمد شحتة
كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن أفضل دعوة يدعو بها المسلم لأخيه المسلم، وهي "ربنا يرضى عنك".

وقال عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن الله إذا رضى على عبد يسر له أمر دنياه وأمر أخراه، فالله تعالى يقول "لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ".

وأضاف، أن الصحابة بايعوا النبي في بيعة الرضوان، وسميت بذلك لكثرة الرضا فيها لان الله رضى عنهم في هذه البيعة، وكان وقت هذه البيعة وقت حزن للصحابة بسبب منعهم من دخول مكة.

وأشار إلى أننا علينا أن نحسن الظن بالله ، فإن العطايا على متن البلايا ، والعسر ياتي معه على الأقل يسرين، واعلم ان النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، منوها أنه لابد من وقوع الكرب حتى نرزق بالفرج.
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