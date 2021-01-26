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أخبار العالم

مصادر فرنسية تكشف موقف إدارة بايدن من حزب الله

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:48 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "إم تي في" اللبنانية، في نبأ عاجل لها، بأن مصادر بالرئاسة الفرنسية أعلنت أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تغير موقفها من حزب الله.

ونقلت مراسلة الشبكة، عن المصادر الفرنسية قولها إن الرئيس إيمانويل ماكرون ليس لديه نية لزيارة لبنان في المستقبل القريب.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في وقت سابق، إنه اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على دعم البلدان الأكثر ضعفًا في مكافحة وباء كورونا.

وذكر بيان صادر عن الإليزيه عقب الاتصال الهاتفي أن ماكرون اتفق مع بايدن على تعاون بلاده مع الولايات المتحدة في الملف النووي الإيراني والوضع في لبنان.

وأكد الرئيس الفرنسي، التقارب الكبير في وجهات النظر مع بايدن، خاصة فيما يتعلق بالأمن الدولي ومكافحة وباء كورونا والمناخ ودعم لبنان.
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