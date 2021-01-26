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لا توجد عدالة في توزيع اللقاحات.. تاج الدين: تحسن كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا ..فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:52 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هناك تحسنًا في عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "ten"، أنه لا يوجد إنتاج كافٍ من اللقاحات، ولا توجد عدالة في التوزيع حول العالم، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات مع الجانب الصيني والروسي على استيراد لقاح فيروس كورونا منهما.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هناك توجيهات هامة من رئيس الجمهورية بتنويع مصادر لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أنه ستكون هناك 90 مليون جرعة لقاح خرجت من الشركات المنتجة للقاحات.

وأشار إلى أن تطعيمات الأطقم الطبية اختيارية، وهذا لا يعني عدم ثقة في اللقاحات، وهناك أشخاص يخافون من المجهول، مؤكدا أنه سيأخذ اللقاح عند توافره، لما له من فوائد طبية.

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