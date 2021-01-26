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محافظ الوادي الجديد: نستخرج ونصدر سم العقارب ويصل سعر الجرام لـ ١٠ آلاف دولار

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:57 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
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عادل نصار
كشف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع استخراج سم العقارب في المحافظة، مؤكدا أن العقارب كانت أزمة كبيرة في المحافظة. 

وأضاف الزملوط، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسي، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن نستخرج سم العقارب ويتم تصديرها للخارج، لافتا إلى أن سعر جرام سم العقارب من ٣ الي ١٠ الف دولارا لإنتاج المصل. 

وتابع أن صاحب فكرة سم العقارب لديه ٨٠ الف عقرب، ولديه تصريح من وزارة الصحة للإشراف، لافتا إلى أن الوزارة استفادت من العقارب بعد أن كانت أزمة كبيرة وخطيرة. 

وأضاف إن الوادي الجديد يشهد نهضة عم آنية كبيرة، مضيفا أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بمحافظة الوادي الجديد. 

وأكد الزملوط، أنه ناقشت خلال اجتماع موسع خطك تطوير مرمز الفرافرة مع كل القيادات، مشيرا الي أن اعمل تطوير القرى تشمل كل البنية التحتية. 

وتابع أن ١٥٠ لشبكة اتصالات تغطي الوادي الجديد، كل القطاعات التي تقدم الخدمات في القرى سيتم رفع كفائتها، لافتًا إلى أن كل المنازل التي تحتاج إلى إصلاح سيتم الاهتمام بها.
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