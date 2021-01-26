اختبار فاشل للجمهوريين.. الشيوخ الأمريكي يرفض إعلان محاكمة ترامب غير دستورية

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، محاولة الجمهوريين، إعلان محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بأنها غير دستورية.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قدم مجلس الشيوخ محاولة من السيناتور الجمهوري راند بول للتصويت على عدم دستورية محاكمة ترامب، لكن التصويت قدم مؤشرا على رفض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين للمحاكمة.





وصوت ضد اقتراح بول بأغلبية 55 مقابل 45 صوتًا، حيث انضم خمسة جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين، مما يعني أن 45 جمهوريًا دعموا جهود بول.





وصوت كل من السيناتور ميت رومني وبن ساسي وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبات تومي مع الديمقراطيين.





وأكد بول وجهة نظره بأن محاكمة العزل غير دستورية لأن ترامب خارج منصبه.





وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أدوا اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية رسميًا كمحلفين في المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب.





وتم تسليم قرار محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، أمس الاثنين.





وأكدت نائبة المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة ترامب أصبحت واجبًا دستوريًا على مجلس الشيوخ.





وقالت بيير في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أوضحت فيها تعليقات الرئيس بايدن، لـ مراسلة الشبكة لدى البيت الأبيض، كايتلان كولينز، إن محاكمة العزل يجب أن تحدث، لأنها أصبحت واجبًا دستوريًا على مجلس الشيوخ.





وأضافت: "النواب يجب عليهم أن ينفذوا واجبهم الدستورية وأن يتمسكوا بالدستور، ولكن يجب عليهم أن يقوموا بواجبهم تجاه الشعب الأمريكي أيضًا ومنحهم الراحة".





وكان بايدن أعلن أمس صراحة، أن محاكمة ترامب يجب أن تتم، معترفًا في الوقت ذاته بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يحدث نتيجة ذلك.