خالد ميري: حياة كريمة أكبر مشروع قومى فى تاريخ مصر.. فيديو

قال الكاتب الصحفى خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر أكبر مشروع قومى سيتم فى تاريخ مصر.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه لم ير فى تاريخ أى دولة بالعالم مشروعا يستهدف 55 مليون مواطن خلال ثلاث سنوات.





وأشار إلى أنه أحد أبناء الريف المصري، موضحًا أنه من محافظة المنيا ويعلم حجم المعاناة التى يعانيها المواطنون فى الريف، وأكد أن مبادرة حياة كريمة ايضًا قبلة حياة للصناعة المصرية.





ولفت إلى أن الدولة المصرية قادرة على حل مشكلات المواطنين، ونستطيع أن نعيد مصر لـ وضعها الطبيعي كما كان فى الماضي وأوضح أن المواطنين فى الصعيد عانوا لـ عشرات السنوات من الإهمال ، ولكن الدولة سنتجح فى حل جميع المشكلات.



