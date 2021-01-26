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خالد ميري: حياة كريمة أكبر مشروع قومى فى تاريخ مصر.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:06 م
الكاتب الصحفى خالد
الكاتب الصحفى خالد ميري
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر أكبر مشروع قومى سيتم فى تاريخ مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه لم ير فى تاريخ أى دولة بالعالم مشروعا يستهدف 55 مليون مواطن خلال ثلاث سنوات.

وأشار إلى أنه أحد أبناء الريف المصري، موضحًا أنه من محافظة المنيا ويعلم حجم المعاناة التى يعانيها المواطنون فى الريف، وأكد أن مبادرة حياة كريمة ايضًا قبلة حياة للصناعة المصرية. 

ولفت إلى أن الدولة المصرية قادرة على حل مشكلات المواطنين، ونستطيع أن نعيد مصر لـ وضعها الطبيعي كما كان فى الماضي وأوضح أن المواطنين فى الصعيد عانوا لـ عشرات السنوات من الإهمال، ولكن الدولة سنتجح فى حل جميع المشكلات.

وأكد أن المشروعات التى تمت فى الـ 6 سنوات الأخيرة تم توفير 5 ملايين فرص عمل، مؤكدًا أن الدولة تعانى من تحديات كثيرة ولكن مستمرة.
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