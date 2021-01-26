آخر أسعار الذهب في الأسواق .. فيديو

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الذهب المصرية بنحو جنيه واحد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 812 جنيها، مقارنة بـ 811 جنيها بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية.





وقال مينا فايق تاجر ذهب بسوق الذهب بالصاغة: زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 696 جنيها مقابل نحو 695 جنيهًا امس ، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 928 جنيها مقابل 927 جنيهًا أمس ، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 8 جنيهات ليصل إلى 6496 جنيها مقارنة بـ 6488 جنيها أمس .





وأوضح هاني واصف احد تجار الفضة بسوق الصاغة أن أسعار الفضة مستقرة منذ ثلاثة اسابيع حيث إن سعر جرام الفضة الحل عيار ٩٩٩ هو ١٢.٥ جنيه وجرام الفضة عيار ٩٢٥ هو ١١.٥ جنيه وجرام الفضة الخام عيار ٩٠ هو ١١ جنيها وجرام الفضة عيار ٨٠٠ هو ١٠ جنيهات.





وأشار واصف إلى أنه تتراوح أسعار المصنعيات بين ١٠ جنيهات إلى ١٥ جنيها بتختلف على حسب الشغل الموجود، موضحا أن سعر جرام الفضة ٩٢٥ المشغول هو ١٦.٥ جنيه وعيار ٨٠٠ يتراوح سعر الجرام من ١٤ جنيها إلى ١٤.٥ جنيها.



