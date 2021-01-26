عوض تاج الدين يوضح مدى نجاح مصر في السيطرة على إصابات كورونا.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه خلال الأسبوعين الماضيين تناقصت إصابات فيروس كورونا ومنحي الإصابات في انخفاض مؤكدا أن حالات الإصابة بالفيروس التي كانت تقوم تدخل المستشفيات اصبحت اقل .





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ،أن الحالات التي كانت تقوم بالدخول الي العناية المركزة قلت مشيرا الى ان الوضع الحالي يحتاج من الجميع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة .



