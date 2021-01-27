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فن

غدًا.. حكيم يطرح أغنيته الجديدة عدى الغزال

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:53 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
أعلن المطرب حكيم عن طرح أغنيته الجديدة "عدى الغزل" عبر حسابه بموقع انستجرام، حيث نشر صورة له وعلق عليها: "اسمعوا أغنيتي الجديدة #عدى_الغزال بكره على اليوتيوب الساعة 6 مساء".

وكان حكيم قد طرح مؤخرًا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها، حيث تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا.

وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيط، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.


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