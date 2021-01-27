قبل تشغيلها تجريبيا.. صدى البلد داخل مستشفى كفر شكر المركزى ومتابعة ضخ الاكسجين لاستقبال مرضى كورونا ..صور

يستعد مستشفى كفر شكر المركزى بمحافظة القليوبية، للتشغيل التجريبى ودخول الخدمة بعد توقف دام سنوات طويلة بسبب أعمال التطوير ، حيث من المقرر ان يستقبل المستشفى الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا بدءا من غدا الخميس بعد ملئ تنك المستشفى بالأكسجين سعة 10000 لتر.



وتعد مستشفى كفر شكر المركزى من أهم المشروعات فى قطاع الصحة التى تجرى تنفيذها على أرض محافظة القليوبية ؛ حيث يعد يضم المستشفى تخصصات طبية متعددة ويقدم خدمة طبية لأهالى كفر شكر والمناطق المجاورة ، كما انها تخدم أيضا المسافرين على طريق بنها - المنصورة السريع.



ومقام المستشفى على مساحة كلية تصل إلى 24 الف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية وتضم 68 أسرة، بالإضافة إلى 14 سرير رعاية و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و42 سرير كلى مجهزا بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين لخدمة لأكثر من 200 ألف نسمة من اهالى قرى ومدينة كفر شكر.

كما تضم تخصصات الباطنة والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب) كما يضم تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي ، إلى جانب ذلك فيضم المستشفى العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.

من جانبه أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان ان مستشفى كفر شكر المركزى تعد أحد أهم المشروعات الصحية التى يجري تنفيذها على أرض محافظة القليوبية ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفي على مستوى الجمهورية.



واشار الهجان انه يجرى حاليا فى القليوبية تطوير 5 مستشفيات يتم العمل على إنشائها و إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة بتكلفة تتعدى الـ مليار جنيه والتي تشمل مستشفيات قها المركزى والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزى و طوخ المركزى.



وأضاف المحافظ أنه يوجد بالقليوبية 24 مستشفى حكومي، 195 وحدة صحية، ومركزا طبيا،53 مستشفى خاص بإجمالي 4 آلاف 689 سريرا ، بالإضافة إلى مستشفى جامعي ببنها، مكونة من 3 مباني وبها 887 سريرا ، كما يوجد عدد 64 نقطة إسعاف و105 سيارات.

وأشار إلى أنه يجري جولات موسعة لتفقد الأعمال الجارية لتطوير المستشفيات؛ للاطمئنان على سير العمل بها ونسب التنفيذ وتذليل المعوقات لبدء تشغيلها ودخولها الخدمة لاستقبال المرضى.



واجرى موقع " صدى البلد " الاخبارى جولة تفقدية داخل المستشفى قبل دخولها الخدمة رسميا للتعرف على امكانياتها الطبية بعد الانتهاء من اعمال التطوير والأعمال الإنشائية التى انتهت بنسبة 100% بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه.