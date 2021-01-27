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في 5 خطوات.. طريقة عمل حلوى البتيت الإماراتي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:29 ص
طريقة عمل حلوى البتيت
طريقة عمل حلوى البتيت الإماراتي
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آية التيجي
حلوى البتيت من أنواع الحلوى الشهيرة في دولة الإمارات، تُقدم على العشاء، ولها مذاق ونكهة مميزة عن باقي الحلويات التي تعد في جميع أنحاء العالم، وفيما يلي سنقوم بتقديم طريقة عمل حلوى البتيت الإماراتي.

وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الطبخ: 20 دقيقة
تكفي لـ : 4-6 أفراد

وقدمت الشيف حنان داوود طريقة عمل حلوى البتيت الإماراتي، والذي يتميز بكونه يمد من يتناوله بالطاقة، بخلاف سهوة عمله في المنزل وسرعة تحضيره، بالإضافة إلى أنها ستنال إعجاب اطفالك و عائلتك بأكملها.

طريقة عمل حلى البتيت الإماراتي

مقادير حلى البتيت الإماراتي

2 كوب طحين محمر
200 غ تمر
كوب سمنة ذائبة
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة هيل
2 ملعقة كبيرة جوز
2 ملعقة كبيرة فستق حلبي

للتزيين 

فستق حلبي
سمسم
جوز

طريقة عمل حلى البتيت الإماراتي

1- في صحن ضعي الطحين المحمر، أضيفي التمر.

2- قومي بالعجن جيدًا.

3- أضيفي السمن، القرفة، الهيل، الفستق الحلبي، والجوز مع استمرار العجن حتى الحصول على القوام المناسب والمتجانس.

4- شكلي كرات من الحلى، ثم اغمسي الكرات في الجوز ثم السمسم ثم الفستق الحلبي.

5- كرري ما سبق مع كل الكمية البتيت التي لديكِ ويصبح الحلوى جاهزًا للتقديم.
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