صورها عارية لابتزازها.. ربة منزل تتهم شقيق زوجها بالتعدى عليها جنسيا

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات واقعة إتهام ربة منزل لشقيق زوجها باغتصابها وتصويرها عارية بالحوامدية.





بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من ربة منزل 35 عاما، أفادت فيه باتهامها لشقيق زوجها بمواقعتها جنسيا كرها عنها، ثم تصويرها عارية من ملابسها لإجبارها على الممارسة باستمرار.





وتكثف أجهزة المباحث برئاسة اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.





وأدلت السيدة بأقوالها حيت قالت بأن شقيق زوجها أجبرها على خلع ملابسها وقام بمواقعتها جنسيا كرها عنها، ثم قام بتصوير جسدها عارية لتهديدها بالمقاطع الجنسية لاستمرار العلاقة.





وبالفحص تبين أن المتهم له معلومات جنائية ودائم التشاجر مع المجنى عليها، تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.