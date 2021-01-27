أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تطلق Galaxy A02 رسميًا.. وهاتف Meizu 18 يأتى بدون شاحن

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يبدو أن علامة آبل الأمريكية الشهيرة ستظل هي الملهمة الوحيدة لباقي شركات صناعة الهواتف الذكية فى العالم، فكلما أقدمت على خطوة جديدة، لاقت استغرابًا فى البداية من منافسيها، ثم يقلدوها لاحقًا من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.
كشفت رسميًا شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة التقنية فى العالم عن أحدث هواتفها الذكية الذى يحمل إسم Galaxy A02، وهو من فئة الهواتف الإقتصادية التى تقدم القيمة مقابل السعر، حيث جرى تدشينه أولًا فى تايلاند على أن يظهر بشكل رسمي فى كل بلدان العالم.
اشارت بعض التسريبات إلى خطة شركة سامسونج لإطلاق الجيل الثالث من هواتف القابلة للطي بشكل صدفي هاتف جلاكسي Flip 3، والذي سيأتى بتصميم مختلف تماما عن الهواتف السابقة، حيث من المقرر إطلاق هاتف جلاكسي Flip 3 في الربع الثاني من العام الحالي 2021.
لا تزال المنافسة قوية بين شركتي آبل وسامسونج حيث أطلقتا عملاقة تصنيع الهواتف الذكية مؤخرا أحدث إصدارتها ضمن الفئة الرائدة فلاجشيب بأسعار وإمكانيات منافسة، وتعد سلسلة Galaxy S21 أحدث إصدارات الشركة الكورية الجنوبية لعام 2021، بينما كشفت منافستها الأمريكية عن تشكيلة آيفون 12 أواخر العام المنصرم.
تقترب شركة سامسونج Samsung، من إطلاق أحدث هواتفها المتطورة والمعروف باسم Galaxy A72، والذي سيأتي ضمن الفئة المتوسطة بسعر معقول لا يقارن مع خصائصه الرائدة.