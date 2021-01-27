أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تطلق Galaxy A02 رسميًا.. وهاتف Meizu 18 يأتى بدون شاحن

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.









كشفت رسميًا شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة التقنية فى العالم عن أحدث هواتفها الذكية الذى يحمل إسم Galaxy A02، وهو من فئة الهواتف الإقتصادية التى تقدم القيمة مقابل السعر، حيث جرى تدشينه أولًا فى تايلاند على أن يظهر بشكل رسمي فى كل بلدان العالم.