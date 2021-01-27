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أخبار العالم

أسترازينيكا تشعل أزمة مع الاتحاد الأوروبي .. ما أسباب الخلافات ؟

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:57 م
شركة استرازينيكا
شركة استرازينيكا
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دعاء أبوهشيمة
أكدت شركة استرازينيكا، اليوم الأربعاء، أنها لم تنسحب من الاجتماع مع المسؤولين الأوروبيين ولكن قامت فقط بإعادة جدولته.

ومن جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إن أسترازينيكا لم تقدم إجابات مناسبة على تأخر توريد اللقاح. 

وكان مسؤول أوروبي قد صرح، قبل قليل، بأن استرازينيكا رفضت المشاركة في اجتماع مع الاتحاد الأوروبي حول التأخر في إنتاج اللقاحات.

وأضاف أن مسؤولو الشركة انسحبوا من اجتماع مع مسؤولين أوروبيين حول توريد اللقاحات.

قال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات، إن الاتحاد الأوروبي "سيصر على" العودة إلى طاولة المفاوضات لشرح التأخير في التسليم بمجرد الموافقة على لقاح أكسفورد أسترا زينيكا للاستخدام من قبل الاتحاد الأوروبي. وكالة الأدوية".

وكان من المقرر أن تكون محادثات اليوم الأربعاء مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء هي الثالثة في غضون أيام عديدة ، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي الأكثر غضبًا بتفسير حول التأخيرات. 

وهدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين ، بفرض ضوابط صارمة على الصادرات في غضون أيام على لقاحات كوفيد-19 المصنوعة في الكتلة.
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