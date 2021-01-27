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بالتعاون مع المصرية للاتصالات.. التضامن تفتح باب الحجز الإلكتروني لخطوط المحمول المجانية لمستفيدي برامج الدعم النقدي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:09 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم - عبد الوكيل أبو القاسم
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع إتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات اتصالات خطوط المحمول المجانية لمستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد الأكثر فقرا واحتياجا، وذلك بهدف تعزيز مبدأ الثقة بين الحكومة والمواطن من خلال التلقي والرد المباشر على ما يرد من استفسارات والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وكذلك تسهيل عمليات تنسيق إجراءات التتبع أو التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية بما يعود بالنفع علي المواطنين.

وتم فتح باب الحجز الإلكتروني علي الرابط https://tk.te.eg لكافة مستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد للتقديم وتحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE، أو إرسال كلمة "خط" علي الرقم 1442 لاستلامه في البيت بـ 15 جنيها مصاريف توصيل، حيث يتم عقب استقبال الرسالة بكلمة "خط" الرد برسالة "برجاء الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت مقابل قيمة 15 جنيهًا مصاريف توصيل"، ويتم بعدها التأكيد برقم "1" او الرقم "2" لإعادة ادخال الرقم القومي، ثم يتم ارسال رسالة الإنهاء "تم استلام طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة".


وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن خطوط المحمول المشار إليها مجانية بالكامل وبدون أي تكلفة او أي مصاريف إدارية او ضريبة أو غيرها علي هذه الخطوط أو مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها في أي وقت لاحق.

ويتم تقديم خدمات الاتصالات التالية مجانا علي هذه الخطوط وبشكل متجدد شهريًا:
- 25 دقيقة إلي شبكات المصرية للاتصالات.
- 15 رسالة نصية قصيرة الى شبكة الشركة المصرية للاتصالات.
- 100 ميجا بايت إنترنت.
 
ويتم بعد نفاذ الباقة المجانية الشهرية احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التي يقوم المستفيدون بشرائها وشحنها من أي منفذ بيع:
- دقيقة المكالمة الواحدة الى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرشا لأي شبكة أخري.
- الرسالة النصية القصيرة الواحدة الى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرشا، و10 قروش لأى شبكة أخرى.
- الميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرشا.
- دقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلي شبكة المصرية للإتصالات أو لأى شبكة أخرى بقيمة خمسون قرشا.

وتشير الوزارة إلى أنه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازل له أو حائز الخط، وفي حالة فقدان شريحة الخط أو سرقتها أو تلفها، يقوم صاحب الخط بالإبلاغ الفوري عن الواقعة والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات لتقديم إثبات هويته وطلب إعادة الإصدار وإستلام الخط الجديد وتفعيله مجانًا بالكامل.

وقد خصصت الشركة الخط الساخن 19457 للرد علي استفسارات وطلبات وشكاوي المستفيدين وذلك بعد استلامهم للشرائح وليس قبل ذلك.
بالتعاون مع المصرية للاتصالات.. التضامن تفتح باب الحجز الإلكتروني لخطوط المحمول المجانية لمستفيدي برامج الدعم النقدي
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