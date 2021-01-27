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فن

سوزان نجم الدين: أنا رومانسية فى تماسيح النيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:19 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
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أحمد إبراهيم
أعربت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم "تماسيح النيل" والذى تقوم بتصوير دورها حاليا فى عدد من المناطق الخارجية. 

وقالت سوزان لـ "صدى البلد": إنها سعيد بالتجربة لكونها تجربة كوميدية ومختلفة عن الأعمال التى قدمتها من قبل خاصة أن دورها به جانب من الرومانسية والكوميدية أيضا. 

وأضافت سوزان: سعيدة أيضا للتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز والذى يمتلك قدرات فنية وإمكانيات إخراجية هائلة فضلا عن كونه يضفى حالة من البهجة والمرح أثناء تصوير كواليس العمل. 

ويشارك سوزان نجم الدين فى بطولة الفيلم كل من حمدى الميرغنى وخالد الصاوى ومحمد ثروت وهنادى مهنى وويزو وإخراج سامح عبد العزيز. 

وكانت الفنانة سوزان نجم الدين أعربت عن مشاعرها التى لا توصف بعد لقائها بأولادها الذين لم ترهم منذ خمسة أعوام.  
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