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برلمان

اقتراح برغبة لتطوير قرية "طماى الزهايرة "بمحافظة الدقهلية مسقط رأس الفنانة أم كلثوم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:07 م
أم كلثوم
أم كلثوم
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
تقدمت الدكتورة فرحة الشناوى، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة بشأن تطوير قرية "طماى الزهايرة " بمحافظة الدقهلية مسقط رأس الفنانة أم كلثوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم.

وأكدت الشناوى خلال كلمتها بالجلسة العامة للمجل، أهمية تطوير قرية طماى الزهايرة بمركز السنبلاوين، من جانب البنية التحتية، وكذلك تحويلها لمركز إشعاع ثقافى بإنشاء متحف بالقرية للفنانة أم كلثوم، للحفاظ على ما تبقى من تراثها  الفنى الذى نفخر به.

واشارت إلى ضرورة ذلك التطوير، حتى يكون بداية لإحياء سير العلماء والمفكرين بالدقهلية وكل محافظات مصر.
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