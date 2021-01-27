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أخبار العالم

إثيوبيا تتراجع وتدعو السودان إلى مفاوضات بشأن القضايا الحدودية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:00 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
دعا المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، اليوم الأربعاء، الجيش السوداني إلى العودة إلى مواقعه السابقة في المناطق الحدودية بين البلدين. 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: "لدينا علاقات تاريخية مع السودان ودول الجوار". 

وأضاف: "لا نريد أي نزاعات مع السودان،  سنعمل مع السودان لتحقيق مصلحة شعبينا". 

وتراجعت إثيوبيا عن موقفها السابق، حيث دعت السودان إلى عقد مفاوضات من أجل ما اسمته،  تحقيق المصالح المشتركة لشعبينا. 

وكانت إثيوبيا صعدت من لهجتها ضد السودان، بعد أيام من قصف مدفعي بين الطرفين بمنطقة جبل أبوطيور، حيث أعلنت الخارجية الإثيوبية أنها لن تجري مفاوضات مع الخرطوم قبل انسحاب الجيش السوداني من الأراضي المتنازع عليها.

وخلال مؤتمر صحفي، قال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية: "بالنسبة لنا، للتفاوض شرط مسبق، وهو عودة السودان إلى الأرض السابقة التي كان يسيطر عليها، ومن ثم يمكننا العودة إلى المفاوضات"، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي أحدث حلقات التصعيد المتبادل على الحدود بين السودان وإثيوبيا، ردَّ الجيش السوداني على قصف مدفعي استهدف قواته عند منطقة جبل "أبو طيور" شرق البلاد، نفذته قوات مدعومة من الجيش الإثيوبي.
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