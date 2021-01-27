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محافظات

محافظة الإسكندرية تواصل حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية بحي شرق وبرج العرب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:29 م
محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية تواصل حملات تطبيق الاجراءات الإحترازية
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أحمد بسيوني
شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء حسن الجمال، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق المركز، حيث توجهت الحملة لمتابعة المطاعم والمحال والمقاهي بقرية بهيج وبرج العرب القديم.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير ٢ محضر بيئة لمخالفة الشروط البيئية فضلا عن تحرير على ١٠ محاضر أشغال طريق متنوع، والتحفظ علي طن من الأسمنت وتحرير ٧ محاضر تموين والتحفظ علي بعض المنتجات مجهولة المصدر.

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ورصدت الحملة ٦ محلات إدارة بدون ترخيص وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين إضافة إلى تحرير ٢٣ محضرًا لعدم ارتداء الكمامة وفرض غرامات فورية.

كما شن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات بمحيط محطة سيدي جابر وشارع ابوقير ومصطفى ماهر جليم وشارع الجلاء وصلاح الدين السيوف.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (٢٧) حالة إشغال طريق وغلق ٤ منشآت لعدم الإلتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة، كما تم ضبط عدد ١٥ شيشة باحد الكافيهات بشارع عبد السلام عارف كما تم المرور بشارع احمد شكري سان ستيفانو وشارع الإقبال، وتم توجيه الانذارات لبعض المنشآت للالتزام بمواعيد الغلق المقررة والالتزام بالإجراءات الإحترازية حرصًا على السلامة العامة لجميع المواطنين.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع رؤساء الأحياء بمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية وتنفيذها وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع تلك الإجراءات حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.

محافظة الإسكندرية تواصل حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية بحي شرق وبرج العرب
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