ضبط مصنع أدوية بيطرية غير مرخص و6 أطنان بودرة بيضاء في الإسكندرية..صور





وقامت ادارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الادارة، أسفرت عن تحرير محضر إدارة وتشغيل مصنع لصناعة الأدوية البيطرية واضافات للاعلاف بدون ترخيص وحيازة مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.





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وتم ضبط والتحفظ على 120 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي 6 اطنان مادة بودرة بيضاء اللون غير مدون عليها أي بيانات، و60 كرتونة بداخل كل كرتونة 30 عبوة 100 مم مدون عليها فلورا ارتدومنت 20٪ تستخدم في تصنيع إضافات الاعلاف.





وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.





كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، حملة مكبرة على المصانع المجهولة بناء على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية و الأسواق و مستودعات البوتاجاز و محطات تموين السيارات لحماية المواطنين من السلع المجهولة المصدر و التدليس و الغش التجاري.





وقامت ادارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة بشن حملات بنطاق الادارة والتي أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج سناكس بدون ترخيص بمنطقة عبد القادر.





وتم التحفظ على ٢ طن ذرة مجروش للتصنيع، و١٢٥ كجم بودرة جبن شيدر، و١٢٥ كجم بودرة فلفل حلو، و٢٠٠ كرتونة منتج نهائي سناكس عبوة الكرتونة الواحدة ٢٤ كيسا.