تشييع جنازة والد تامر شلتوت من مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر.. صور

نشر تامر شلتوت صورة لوالده وعلق عليها قائلا :" انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت ..وسيتم الصلاه علي المتوفى بعد صلاه الظهر بمسجد الشرطة في ٦ أكتوبر..و سيتم الدفن اليوم في مقابر العائله في ٦ اكتوبر ..و العزاء في المقابر و لا يوجد عزاء في المنزل".



